Что случится если при делении дочерние клетки не будут отделяться друг от друга но будут вновь и вновь делиться на двое

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Что случится если при делении дочерние клетки не будут отделяться друг от друга но будут вновь и вновь делиться на двое
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Гость:
Погибнут все клетки, так как не смогут нормально функционировать и развиваться.
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