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Что станет с песней если в ней не будет слов
Что станет с песней если в ней не будет слов
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Просто будит идти музыка,без слов..
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