что такое административный проступок и какая ответственность предусмотрена законом за его совершение
что такое административный проступок и какая ответственность предусмотрена законом за его совершение
Ответ(ы):
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Административное правонарушение – противоправное виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) или законами субъектов РФ (на территории Кемеровской области “Закон Кемеровской Области об Административных Правонарушениях”) установлена административная ответственность.