Что такое АЛЛЕГОРИЯ???

Разное
Что такое АЛЛЕГОРИЯ???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
АЛЛЕГОРИЯ Женский род Иносказание, выражение чего-н. отвлечённого, какой-н. мысли, идеи в конкретном образе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Улитка ползет от одного дерева до другого. Каждый день она проползает на одно и то же расстояние больше, чем в предыдущий день. Известно, что за пе...
Ответить
Разное
5 умножить на три корня из 9 и умножить на шесть корней из 9, помогите с решением
Ответить
Разное
Написать 7 строчек текста и разобрать его
Ответить
Разное
Запиши по возрастанию числа 234213, 233212,232143
Ответить
Разное
Тю...А как же слово "МЕЛЬКАЮТ"???????? Произносится та-"мИлькают"!!!!!
Ответить
Разное
В той же Москве через 100 лет будет институт геологии.НАЙДИТЕ подлежащее и сказуемое и второстепенные члены предложения
Ответить
Разное
Запиши выделяя предложения.Коля и Оля зашли в чащу леса там росли ландыши они похожи на капельки как нежны эти чудные ЦВЕТЫ берегите их.Почему неко...
Ответить
Разное
Срочно ! Коротко и внятно 1. Дайте общую оценку итогов Венского конгресса для России и Европы ? 2. В чем состояла главная цель создания Священного...
Ответить
Разное
Экономически-географическое положение России?
Ответить
Разное
От какого слова слово обмен?
Ответить