Что такое АЛЛЕГОРИЯ???
Разное
Что такое АЛЛЕГОРИЯ???
Ответ(ы):
Гость:
АЛЛЕГОРИЯ Женский род Иносказание, выражение чего-н. отвлечённого, какой-н. мысли, идеи в конкретном образе.
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