Что такое аннал? И это не по биологии :D
Разное
Что такое аннал? И это не по биологии :D
Ответ(ы):
Гость:
Войти в историю ............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Привидите пример фразеолагизмов (5-7) из англиского языка но так чтобы они были похожие по значению в русском языке
Разное
Барсук короче рыси на 50 см а волк длиннее рыси на 30 см ,Найдите длину каждого, если сумма длин волка, глухоря и рыси равна 370 см ...
Разное
По какому принципу образованны ряды? Дайте краткий ответ 1) 945, 1024, 1068, 1071, 1113 2) 1682, 1689, 1698 3) 1772, 1793, 1795 Все это года, и нуж...
Разное
Разное