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Что такое атмосфера бббббббб
Что такое атмосфера бббббббб
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Ответил Гость:
Газовая оболочка окружающая планету - Земля , (Геосфера)
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