Что такое аутодафе помогите срочно надо

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Что такое аутодафе помогите срочно надо
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Ответ(ы):
Гость:
Аутодафе — в Средние века в Испании и Португалии — торжественная религиозная церемония, включавшая в себя процессии, богослужение, выступление проповедников, публичное покаяние осужденных еретиков и чтение их приговоров.
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