что такое авторская сказка?Приведите примеры

что такое авторская сказка?Приведите примеры

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Авторская это заначит написал еее автор Нпримерио Пушкин,Толстой Грим Горький Носов  и т.д
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