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что такое авторская сказка?Приведите примеры
что такое авторская сказка?Приведите примеры
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Авторская это заначит написал еее автор Нпримерио Пушкин,Толстой Грим Горький Носов и т.д
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