Что такое бисеринки и хрусталь?

бисеринки -- маленькие декоративные объекты с отверстием для нанизывания на нитку, леску или проволоку. Искусство изготовления украшений из бисера называется бисероплетением. Также бисер используется в вышивке и мозаике. Хрусталь -- особый вид стекла, содержащий не менее 24 % окиси свинца. Добавка оксида свинца увеличивает показатель преломления стекла и дисперсию света в нём (с ювелирной точки зрения — «игру цвета», «огонь»). Огранка хрусталя, подобно огранке драгоценных камней, позволяет хрусталю в полной мере проявить свойства, обусловленные большим показателем преломления и дисперсией. Название было дано по аналогии с горным хрусталем.