Что такое буржуазия ?
Разное
Что такое буржуазия ?
Ответ(ы):
Гость:
Господствующий класс капиталистического общества, являющийся собственником орудий и средств производства и живущий капиталистическим доходом, получая прибавочную стоимость за счёт наёмного труда.
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