Что такое дроби? Ответь те плиз
Математика
Что такое дроби? Ответь те плиз
Ответ(ы):
Гость:
Действие деления (2:3 = 2/3 , 22 : 13 = 22/13)
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