Что такое двойной гнет

Гнет Тяжесть, груз, давящий на что-нибудь, прессующий что-нибудь Гнёт — специальный предмет, обладающий заданной массой, и применяемый в качестве груза при солении и квашении овощей и фруктов. В качестве гнета обычно применяется камень округлой формы, имеющий минимальное водопоглощение и минимальную способность к растворению в кислой среде. Помимо камней в качестве гнётов могут быть применены: нержавеющая сталь, стеклянные сосуды, наполненые водой. Масса гнёта может быть различна, и её параметры определяются объёмами обрабатываемых пищевых продуктов. В домашнем хозяйстве при квашении капусты масса гнёта достигает 5-6 кг, а на производстве при бочковом засоле и квашении до 15-25 кг.