Что такое "эфемероид"?

География
Что такое "эфемероид"?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Эфемероид -  многолетнее растение показывающаяся на поверхности почвы на короткое время, в основном весной.
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