Что такое "эфемероид"?
География
Что такое "эфемероид"?
Ответ(ы):
Гость:
Эфемероид - многолетнее растение показывающаяся на поверхности почвы на короткое время, в основном весной.
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