Что такое эпитет? ответе пажалуйста
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Что такое эпитет? ответе пажалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Эпитет - это красочное определение. Оно дает художественную характеристику кому-то или чему-то. Ну, коротко если, то это что-то наподобие: золотые руки, изумрудные глаза, мраморная кожа
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