Что такое физическое явление

Физические явления — очень важные явления, без которых невозможно представить себе окружающую среду и жизнь в целом. Сгибание проволоки, дробление соли, плавление металлов, образование мраморной крошки, перемалывание зерна в муку, превращение воды в пар при кипячении – это все физические явления. Таким образом, физические явления — это явления, при которых происходит изменения формы, агрегатного состояния, но не образуются новые вещества.