Что такое форма слова окончание
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Что такое форма слова окончание
Ответ(ы):
Гость:
Формы слова – это варианты одного и того же слова, выражающие различные грамматические значения (например, значение числа и падежа у существительного, времени, числа и лица у глагола и т. д.). Окончание - изменяющийся конец слова.
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