Что такое фотосинтез? Какие приспособления имеют растения к улавливанию светово?? энергии? Какова роль хлорофилла в процессе фотосинтеза? Почему у растений, растущих рядом с цементным заводом, фотосинтез идет менее интенсивно? ...
Биология
Что такое фотосинтез? Какие приспособления имеют растения к улавливанию светово?? энергии? Какова роль хлорофилла в процессе фотосинтеза? Почему у растений, растущих рядом с цементным заводом, фотосинтез идет менее интенсивно? В чем проявляется космическая роль растений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образование в клетках зелёных растений и водорослей углеводов из углекислоты и воды под воздействием света, поглощаемого хлорофиллом растений.
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