Что такое фотосинтез? Какие приспособления имеют растения к улавливанию светово?? энергии? Какова роль хлорофилла в процессе фотосинтеза? Почему у растений, растущих рядом с цементным заводом, фотосинтез идет менее интенсивно? ...

Биология

Что такое фотосинтез? Какие приспособления имеют растения к улавливанию светово?? энергии? Какова роль хлорофилла в процессе фотосинтеза? Почему у растений, растущих рядом с цементным заводом, фотосинтез идет менее интенсивно? В чем проявляется космическая роль растений?

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