Что такое фразеологизмы
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Что такое фразеологизмы
Ответ(ы):
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Фразеологизм- это устойчивое по составу,лексически не делимое и целостное по значению словосочетание.
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