Что такое географические обьекты и явления?

Географический объект - существующие или существовавшие относительно устойчивые, характеризующиеся определенным местоположением целостные образования Земли: материки, океаны, моря, заливы, проливы, острова, горы, реки... географические явления - явления, происходящие в географической оболочке то есть это рельеф, гидрография, растительно-почвенный покров, населённые пункты, хозяйственные объекты, коммуникации.