Что такое гермафродит

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Что такое гермафродит
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Ответ(ы):
Гость:
Это организм,обладающий признаками мужского и женского пола,в том числе имеющий как мужские,так и женские половые органы.
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