Что такое гипербола в литературе

Что такое гипербола в литературе

Ответ(ы):

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Гипербола- это последовательное увеличение свойств тела или явления. Например: маленький, чуть больше,большой, огромный,громадный
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