Что такое государство, графы, феодал, майордром, закон, пропаведь, приход?

1.Государство — организация политической власти, располагающая специальными механизмами управления и принуждения, устанавливающая правовой порядок на определённой территории, и обладающая суверенитетом. 2.Граф — королевское должностное лицо в Раннем Средневековье в Западной Европе. 3.Феодал — землевладелец в эпоху феодализма (владелец феода). В Западной Европе в Средние века феодалы были выстроены в феодальную лестницу: нижестоящий (рыцарь) получает за службу земельный надел (лен, феод или фьеф) и крепостных у вышестоящего (барона). 4.Майордом, или палатный мэр — старший сановник дворца времен Меровингов. В связи с ослаблением королевской власти династии Меровингов в середине VII века начинает приобретать особенную силу должность майордома. 5.Закон - это набор правил, предписывающих поведение человека в тех или иных условиях. 6.Проповедь в широком смысле — выражение или распространение каких-либо идей, знаний, истин, учений или верований, которое осуществляет их убеждённый сторонник. 7.Приход — церковный округ населения, имеющий свой особый храм с причтом, совершающим священнодействия для прихожан.