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Что такое графический знак?
Что такое графический знак?
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Ответил Гость:
Графические знаки - это такие знаки, для которых определено изображение, а не только имя
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