Что такое инициалы в средние века

Инициал(от лат. initium — начало) — первая, заглавная буква в начале текста или главы средневековой рукописной книги. Впервые использовался в позднеант. рукописях. И. был укрупненного размера, часто украшался орнаментом с геометрическими, растительными, зооморфными элементами или с фигурным изображением. И. мог быть помещен на фоне небольшой иллюстрации (миниатюры) или внутри буквы. И. был заглавной буквой и в первых печатных книгах. В XII в. для и. использовали в основном красную, зеленую и голубую краски.