Что такое измеряемая физическая величина?Как определить измеряемую физическую величину линейки,мензурки,секундомера? Что такое значение физической величины?Как определить зн ачение физической величины линейки,мензурки,секундомера??? хэлпп

Как например измерить длину стола значит сравнить с другой длиной которая принята за единицу длины например с метром