Что такое измеряемая физическая величина?Как определить измеряемую физическую величину линейки,мензурки,секундомера? Что такое значение физической величины?Как определить зн ачение физической величины линейки,мензурки...
Что такое измеряемая физическая величина?Как определить измеряемую физическую величину линейки,мензурки,секундомера? Что такое значение физической величины?Как определить зн ачение физической величины линейки,мензурки,секундомера??? хэлпп
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Как например измерить длину стола значит сравнить с другой длиной которая принята за единицу длины например с метром