Что такое Каролингское возрождение? а) Военная реформа Карла Мартелла во Франкском государстве. б) Подъем культуры во Франкской империи Карла Великого в) Возникновение крупных феодальных поместий с зависимыми кресть...

Что такое Каролингское возрождение? а) Военная реформа Карла Мартелла во Франкском государстве. б) Подъем культуры во Франкской империи Карла Великого в) Возникновение крупных феодальных поместий с зависимыми крестьянами во Франкском государстве VIII-IX веков. г) Принятие императорского титула Карлом Великим