Что такое Каролингское возрождение? а) Военная реформа Карла Мартелла во Франкском государстве. б) Подъем культуры во Франкской империи Карла Великого в) Возникновение крупных феодальных поместий с зависимыми кресть...
Что такое Каролингское возрождение? а) Военная реформа Карла Мартелла во Франкском государстве. б) Подъем культуры во Франкской империи Карла Великого в) Возникновение крупных феодальных поместий с зависимыми крестьянами во Франкском государстве VIII-IX веков. г) Принятие императорского титула Карлом Великим
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Б) Подъём культуры во Франкской империи Карла Великого.