Что такое каста по истории 5 класса прошу вас пожалуйста
История
Что такое каста по истории 5 класса прошу вас пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Каста - это закрытое сословие и группа людей, дорожащих своим местом в социальной иерархии.
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