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Что такое клиент( информатика)
Что такое клиент( информатика)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Клиент — это аппаратный или программный компонент вычислительной системы, посылающий запросы серверу
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