Что такое корень Определите правильное утверждение 1 часть слова которая служит для образования новых слов 2 изменения часть слова которая служит для связи слов в предложении 3 Общая часть родственных слов

Русский язык

Что такое корень Определите правильное утверждение 1 часть слова которая служит для образования новых слов 2 изменения часть слова которая служит для связи слов в предложении 3 Общая часть родственных слов

Автор: Гость