Что такое лимерики пояснение на аннлийском ! плиз

Что такое лимерики пояснение на аннлийском ! плиз

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Limerick is a popular form of short humorous poems - Лимерик-популярная форма короткого юмористического стихотворения.
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