Что такое моральный долг?
Разное
Что такое моральный долг?
Ответ(ы):
Гость:
моральный долг- это превращение внешних культурных норм в личную задачу каждого человека. Человек Долга (так надо не долго , а долга) выполняет существующие правила не по принуждению, а на основе своих убеждений. Прежде, чем мы начнем говорить о долге, нам нужно усвоить основные понятия."
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