Что такое моральный долг?

Гость: Гость:

моральный долг- это превращение внешних культурных норм в личную задачу каждого человека. Человек Долга (так надо не долго , а долга) выполняет существующие правила не по принуждению, а на основе своих убеждений. Прежде, чем мы начнем говорить о долге, нам нужно усвоить основные понятия."