Что такое научная гепотеза

Что такое научная гепотеза

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Научная гипотеза - это вероятное предположение о причинах исследуемого явления, достоверность которого при современном состоянии науки не может быть доказана.
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