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Что такое нур как можно написать сочинения на слово нр,по казахскии
Что такое нур как можно написать сочинения на слово нр,по казахскии
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Нур это луч кнні нры
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