Что такое отрезок? Что такое луч? Как сравнить два угла?

Геометрия
Что такое отрезок? Что такое луч? Как сравнить два угла?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
часть прямой, ограниченная двумя точками, называется отрезком. если отметить точку и из нее провести часть прямой, то получится изображение луча.Конца у луча нет. два угла называют равными, если при наложении их вершины и стороны совпадают.
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