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что такое паралепипед
что такое паралепипед
Ответ(ы):
Ответил Гость:
шестигранник с параллельными и равными противоположными гранями
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