Что такое подмножество ?? можно как нибудь понятнее,заранее спс

Что такое подмножество ?? можно как нибудь понятнее,заранее спс

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Множество A - подмножество B <=> каждый элемент множества A - элемент множества B
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