Что такое ПОЛОВОЙ ОТБОР. опишите, пожалуйста, кратко и понятно

Что такое ПОЛОВОЙ ОТБОР. опишите, пожалуйста, кратко и понятно

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Самка животного выбирает себе более способного и сильного партнёра- это половой отбор
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