Что такое придворная академия

Ридворный-ая, -ое.1.Связанный со двором2, с пребыванием или службой при дворе.Придворная должность. Придворная знать. Придворный лакей.Алексеев, еще не старый человек, --- в придворном мундире, почтительно поцеловал руку адмиральши. Степанов, Порт-Артур.2. в знач. сущ. придворный, -ого, м.; придворная, -ой, ж.Тот (та), кто входит в число лиц, приближенных к монарху, составляющих его ближайшее окружение.Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали ее. Пушкин, Капитанская дочка.Вдруг появляется похоронная процессия: несут гроб Офелии, который провожают король, королева и несколько придворных. Белинский, Гамлет, драма Шекспира.