что такое природы и эпохи ? какие природы историй ? что изучают учёные - этнологии? и последний вопрос какова роль археологии в изучении прошлого?

1. Природа в широком смысле- вся Вселенная вместе с человеком.2. В узком смысле – биосфера – область жизни ( 1802 г. её открывает фр.учёный Ламарк), тонкая оболочка земли, где протекает жизнь. Особое место занимает человек и среда его обитания, куда включается и искусственная природа.3. Специфическое употребление «природа» (природа данного объекта) Уже с ранних стадий своего развития человечество помнит о былых изменениях природных условий на Земле. Сказания, летописи, «преданья старины глубокой» донесли до нас картины наиболее ярких событий прошлого - солнечных затмений, наводнений, засух, извержений вулканов и других, которые, несомненно, отражают действительность. Как отметил К. Маркс, «мы знаем только одну единственную науку, науку истории. Историю можно рассматривать с двух сторон, ее можно разделить на историю природы и историю людей. Однако обе эти стороны неразрывно связаны; до тех пор, пока существуют люди, история природы и история людей взаимно обусловливают друг друга»