Что такое разнообразие цветковых расстений и приспособленность их органов к внешней среде и их особенности
Биология
Что такое разнообразие цветковых расстений и приспособленность их органов к внешней среде и их особенности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.1. Значение и разнообразие цветковых растений Растения - это живые организмы, обладающие комплектом признаков, позволяющих отличать их от представителей других царств (дробянок, грибов, животных) и связанных с особенностями питания: 1. Фототрофный Способ питания (использование в качестве источника углерода СО2); 2. Способность к неограниченному (локализованному) росту в течение всего онтогенеза, благодаря которому происходит постоянное увеличение поверхности тела и увеличение площади питания; 3. Неподвижный образ жизни, обуславливающий необходимость расселения в виде зачатков (диаспор): спор, семян, специализированных участков вегетативного тела; 4. Адсорбционный способ питания (поглощение из окружающей среды газовых смесей и растворов), связанный с образованием плотной оболочки; 5. Особенности строения клеток: прочная целлюлозная оболочка, крупная центральная вакуоль, пластиды, плазмодесмы, связывающие между собой живые клетки.
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