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Что такое редут?Кто такие уланы и драгуны?
Что такое редут?Кто такие уланы и драгуны?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
улан это сын с кумыкского языка
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