Что такое синтаксический разбор предложения
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Что такое синтаксический разбор предложения
Ответ(ы):
Гость:
Разбор предложения по частям предложения Например :Солнце светит,солнце - подлежащее,светит - глагол
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