Что такое склонение у существительного? срочно!!!!

Склонение – это изменение форм имени по числам и падежам. Склонение характеризует все именные части речи русского языка. В школьных учебниках выделяют три основных (продуктивных) типа склонения: к первому относят имена существительные женского, частично мужского и общего рода с окончанием -а: «жена» , «земля» , «станция» и так далее; ко второму – существительные мужского рода с нулевым окончанием и среднего рода с окончаниями -о, -е: «дом» , «конь» , «городишко» , «подмастерье» , «санаторий» и так далее; к третьему – существительные женского рода с нулевым окончанием: «ночь» , «мышь» и другие. Ряд существительных русского языка по своим падежным формам не подходит не под один из трех описанных выше продуктивных типов склонения. Они относятся к непродуктивным типам или квалифицируются как разносклоняемые. Таковы: существительные среднего рода на -мя: «бремя» , «время» , «племя» , «семя» , «темя» , «стремя» , «имя» , «вымя» , «знамя» , «пламя» , имеющие в единственном числе флексии родительного, дательного и предложного падежей как в третьем склонении (но с наращением -ен-), а в творительном падеже – как во втором склонении; существительное «дитя» с флективной парадигмой «дитя» - «дитяти» - «дитятей» ; существительное «путь» , изменяемое по образцу третьего склонения, но имеющее в творительном падеже флексию -ём, как во втором склонению.