Что такое смысловые отрезки????

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Длинные предложения невозможно произнести на одном дыхании, поэтому они делятся на части - смысловые отрезки. Смысловой отрезок может состоять из одного слова, группы слов, придаточного предложения или простого нераспространенного предложения. Например, в предложении: "Вот дом, который построил Джек" может быть две смысловые группы - одна выражена группой слов: "Вот дом", а другая - придаточным предложением: "который построил Джек". Если мы каждую смысловую группу разделим ещё на какие-нибудь отрезки, то это приведёт к нарушению смысла данного предложения. Деление предложений на смысловые отрезки зависит от того, как быстро мы говорим. Мы можем предложение: "Вот дом, который построил Джек" произнести быстро, тогда нет необходимости делить его на части. Между смысловыми отрезками существуют небольшие паузы, которые тоже очень важны для смысла. В тексте паузы можно пометить вертикальной чёрточкой |, которая ставится после последнего слова в отрезке. Так предложение: "Казнить нельзя помиловать" можно произнести с паузой после слова "казнить" или с паузой после слова "нельзя".