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Что такое собственное наименование?)
Что такое собственное наименование?)
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Существительные, являющиеся индивидуальными наименованиями предметов. К ним относятся: имена, отчества, прозвища и фамилии людей •_~
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