Что такое соматический рефлекс
Разное
Что такое соматический рефлекс
Ответ(ы):
Гость:
Рефлекс - это ответная реакция организма на внешний раздражитель. А Соматический рефлекс - общее название рефлексов, проявляющихся изменением тонуса скелетных мышц или их сокращением при каких-либо воздействиях на организм.
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