Что такое стиль документа ? 1)набор используемых шрифтов в тексте 2)формат абзаца и формат символов 3)внешний вид документа , начиная с зоголовка Осуществляет ли ворд перенос слов на новую строку ? 1) да , при задании опре...
Информатика
Что такое стиль документа ? 1)набор используемых шрифтов в тексте 2)формат абзаца и формат символов 3)внешний вид документа , начиная с зоголовка Осуществляет ли ворд перенос слов на новую строку ? 1) да , при задании определенного режима 2)да 3)нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) да 2) да 3) да последний должен быть да
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