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Что такое свободное падение?
Что такое свободное падение?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Когда человек падает без страховки может быть
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