Что такое тригонометрические функции числового аргумента

Что такое тригонометрические функции числового аргумента

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Ответил Гость:
В интернете набери и все а не здесь и тебе викепедия или другие сайты дадут ответы 5б
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