Что такое язва????????

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Что такое язва????????
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Воспаленная или гноящаяся ранка на поверхности кожи или слизистой оболочки
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